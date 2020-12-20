جولة حافلة للمحترفين الليبيين

قدم المحترفون الليبيون في الدوريات العربية مستويات جيدة هذا الأسبوع بمساهمات واضحة في فوز فرقهم في المسابقتين المغربية والتونسية.

حيث كان التألق في الدوري المغربي من نصيب نجم الكرة الليبية مؤيد اللافي بعد أن فتح الطريق لفريقه الوداد البيضاوي لتحقيق فوز عريض على حسنية أكادير بثلاثية نظيفة افتتحها مؤيد من علامة الجزاء .

وفِي المغرب أيضًا ساهم مدافعنا الدولي سند الورفلي في تأمين انتصار فريقه الرجاء البيضاوي في مباراته ضد نهضة بركان بملعب الأخير حيث انتهت المباراة بفوز رفقاء سند بهدف يتيم .

وفِي تونس سجل الدولي محمد صولة أول أهدافه مع فريقه الجديد النادي الصفاقسي بتوقيعه على ثالث أهداف فريقه في مرمى النادي الإفريقي ليغرد فريقه في الصدارة بعد 3 جولات على انطلاق المسابقة

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