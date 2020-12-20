منتخبنا الوطني للشباب يفقد نقاطه أمام مصر

ألغى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نتيجة فوز منتخبنا الوطني للشباب على نظيره المصري باثنتين نضيفتينن، والتي كسبها منتخبنا إثر انسحاب المصري من المشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا المقامة بموريتانيا 2021.

وجاء قرار منح الفوز لمنتخبنا الوطني بعد انسحاب المصري من المبارة، كمقدمة لانسحابه من كامل التصفيات، بعدما سجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبيه وبعثة.

وبعد قرار الكاف تغير جدول ترتيب البطولة فتصدر المنتخب المغربي جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط

فيما حل المنتخب التونسي ثانيا برصيد نقطة واحدة بنفس رصيد المنتخب الجزائري.

أما المنتخب الوطني وبعد خصم نقاطه التي ظفر بها من انسحاب نظيره المصري، فسيخوض منتخبنا أول لقاءاته يوم غذا الاثنين أمام نظيره الجزائري.

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