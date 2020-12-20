“الزوي” يشارك في تعادل الفيصلي أمام الصريح

شارك المحترف الليبي أكرم الزوي في مباراة فريقه الفيصلي أمام الصريح لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين الأردني.

وتقدّم فريق الصريح في الدقيقة الثانية عشرة بعد أن سجل مدافع الفيصلي هدفا بالخطأ في مرماه.

وعدّل المهاجم الليبي أكرم الزوي النتيجة لصالح الفيصلي في الدقيقة الثانية والأربعين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ورفع الفيصلي رصيده للنقطة الثانية والعشرين في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن الحسين الموجود في المركز الرابع.

وعاد الزوي لصفوف فريق الفيصلي في الأشهر الماضية لخوض تجربة جديدة رفقة الفريق عقب انقضاء تجربته رفقة نادي الاتحاد.

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