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“الزوي” يشارك في تعادل الفيصلي أمام الصريح

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك المحترف الليبي أكرم الزوي في مباراة فريقه الفيصلي أمام الصريح لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين الأردني.

وتقدّم فريق الصريح في الدقيقة الثانية عشرة بعد أن سجل مدافع الفيصلي هدفا بالخطأ في مرماه.

وعدّل المهاجم الليبي أكرم الزوي النتيجة لصالح الفيصلي في الدقيقة الثانية والأربعين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ورفع الفيصلي رصيده للنقطة الثانية والعشرين في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن الحسين الموجود في المركز الرابع.

وعاد الزوي لصفوف فريق الفيصلي في الأشهر الماضية لخوض تجربة جديدة رفقة الفريق عقب انقضاء تجربته رفقة نادي الاتحاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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