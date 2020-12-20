السجن لعامين.. لمن نال لقب مونديال العالم 2006

لاعب يوفنتوس وأودينيزي السابق وبطل العالم 2006 مع منتخب إيطاليا “فينتشيزو ياكوينتا” يواجه تهمة حيازة الأسلحة بطريقة غير مشروعة وبشكل مثبت بعد أن أقرت محكمة الاستئناف الإيطالية التهمة الموجهة إليه.

وفيما أثبتت المحكمة تهمة حيازة السلاح على ياكوينتا نفت في المقابل التهمة الأخرى الموجهة إليه بتورطه هو ووالده في علاقة مع شبكة المافيا “ندرانجيتا”.

ياكوينتا لم يختر الصمت لتخفيف ضجيج الظروف المحيطة به فتحدث للعلن قائلا “”أنا متأكد من براءة والدي، أؤمن بالعدالة وسأقاتل للنهاية”.

اللاعب الذي حقق الكثير للكرة الإيطالية أصبح في موقف لا يحسد عليه خصوصا بعد أن صدر الحكم النهائي بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.

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