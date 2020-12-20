يعقوب عبدالله ينتقل إلى صفوف الخمس

انتقل اللاعب يعقوب عبدالله إلى صفوف نادي الخمس ليمثل ألوانه في منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وفسخ يعقوب عبدالله عقده مع نادي الوحدة وأعلن خبر انتقاله لنادي الخمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكشف اللاعب في تصريحاته لموقع “ريميسا” الرياضي أن سبب فسخ عقده مع الوحدة يعد عائليا، متمنيا أن تكون تجربته القادمة رفقة نادي الخمس في المستوى المطلوب ليتمكن من تقديم الإضافة المرجوة.

وينطلق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة في شهر يناير القادم حسب اعلان اتحاد الكرة في الفترة الماضية.

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