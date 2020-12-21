اخبار الرياضة

15 يناير موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين البوسيفي، أن موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز سيكون في 15 يناير المقبل.

وأشار البوسيفي، في تصريحات صحفية، إلى أن قرعة الدوري ستجرى خلال الأسبوع المقبل على أن تكون آليه الدوري مجموعتين وبهبوط عدد 4 فرق.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أن مباراة السوبر لن تلعب قبل انطلاق الدوري، مشيرا إلى أن هناك احتمال بإقامتها بين مرحلتي الذهاب والإياب.

هذا وأكد البوسيفي، أن دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم سينطلق في شهر فبراير المقبل.

الوسوم

الدوري الليبي الممتاز دوري الدرجة الأولى طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك