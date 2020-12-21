مُكتمل الصفوف.. “الأهلي طرابلس” يستعدّ لمواجهة “الاتحاد المنستيري”

وصلت بعثة النادي “الأهلي طرابلس”، إلى تونس؛ تمهيدًا للمواجهة المرتقبة، التي تجمع الفريق بنظيره “الاتحاد المنستيري”، ضمن دور الـ 32 من منافسات الكونفدرالية.

ويدخل “الأهلي”، المباراة، مكتمل الصفوف بوجود لاعبيه بمن فيهم من أصيب بفيروس “كورونا”، الفترة السابقة، وتعافى منه، ويسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمته في مباراة الإياب؛ بغية الانتقال للدور القادم من المنافسات الأفريقية.

وخاض “الأهلي”، في الفترة الماضية، حزمة من المباريات الودية أمام أندية “باميندا الكاميروني في ملعب طرابلس وسان بيدرو الإيفواري، وكذلك نادي أبو سليم”.

ويُمنّي جمهور “الأهلي طرابلس”، النفس، في أن يصل الفريق إلى أبعد نقطة في هذا الاستحقاق الأفريقي، وهو الذي استطاع سابقًا، الوصول إلى مجموعات الكونفدرالية، وكذلك بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

خبرة “الأهلي” ولاعبيه وإدارته الأفريقية؛ من المفترض أن تصنع الفارق في محك أفريقي صعب؛ يأتي في ظلّ غياب نسق المباريات الرسمي منذ حوالي عام ونصف.

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