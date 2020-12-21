براميدز المصري يفتقد خدمات 5 لاعبين قُبيل مواجهته الاتحاد الليبي

أخبار ليبيا 24

يفتقد فريق براميدز المصري خدمات لاعبه، أحمد الشيخ، في اللقاء الذي سيجمعه بفريق الاتحاد، لحساب جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأرجع فريق براميدز غياب، أحمد الشيخ، لعدم قيده في القائمة الإفريقية، كون أن اللاعب انضم مؤخرا للفريق المصري.

كما سيفتقد براميدز خدمات حارسه أحمد الشناوي، وتشمل الغيابات أيضا، عبد الله بكري وعمر العيوني، لأسباب فنية، كما سيغيب لاعبه محمد حمدي لإصابته بفيروس كورونا.

وستضم قائمة بيراميدز في مواجهته أمام الاتحاد 20 لاعبا، وهم: في حراسة المرمى: شريف إكرامي – مهدي سليمان.

وفي خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – ولفريد كانون – عمر جابر – أحمد فتحي – طارق طه.

وخط الوسط: أحمد توفيق – محمد فتحي – نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – إسلام عيسى – محمود حمادة – رمضان صبحي – إيريك تراوري، أما في خط الهجوم: محمود وادي – دودو الجباس – جون أنطوي.