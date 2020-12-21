اخبار الرياضة

منتخب الشباب في اختبار أفريقي مهمّ أمام الجزائر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض المنتخب الوطني للشباب، مساء اليوم، مباراته المهمّة، أمام نظيره الجزائري، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا المُؤهّلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للشباب، والتي تُقام في موريتانيا.

وكان من المفترض أن يواجه منتخب الشباب نظيره المصري في الجولة الأولى، الذي انسحب من اللقاء بسبب تسجيل العديد من الحالات المصابة بفيروس “كورونا”.

ويسعى المنتخب الوطني لتسجيل الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث× بغية التأهل لمنافسات الكان في موريتانيا مطلع العام القادم، المؤهّلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم للشباب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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