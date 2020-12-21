منتخب الشباب في اختبار أفريقي مهمّ أمام الجزائر

يخوض المنتخب الوطني للشباب، مساء اليوم، مباراته المهمّة، أمام نظيره الجزائري، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا المُؤهّلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للشباب، والتي تُقام في موريتانيا.

وكان من المفترض أن يواجه منتخب الشباب نظيره المصري في الجولة الأولى، الذي انسحب من اللقاء بسبب تسجيل العديد من الحالات المصابة بفيروس “كورونا”.

ويسعى المنتخب الوطني لتسجيل الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث× بغية التأهل لمنافسات الكان في موريتانيا مطلع العام القادم، المؤهّلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم للشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية