بسداسية.. “مان يونايتد” يقسو على “ليدز” في “البريميرليغ”

اكتسح “مانشستر يونايتد”، ضيفه “ليدز يونايتد”، ضمن الجولة ذاتها، بستة أهداف مقابل هدفين، على ملعب “أولد ترافولد”.

وافتتح سكوت مكتوميناي، النتيجة في الدقيقة الثانية، وبعدها بدقيقة؛ سجّل اللاعب نفسه، الهدف الثاني.

وأضاف البرتغالي برونو فيرنانديز، الهدف الثالث في الدقيقة الـ 20، بينما تمكّن فيكتور ليندلوف، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ 37.

وقلّص ليام كوير النتيجة لصالح “ليدز”، قبل نهاية الشوط الأول، بثلاثة دقائق وتحديدًا في الدقيقة الـ 42.

وفي الشوط الثاني؛ سجل دانييل جيمس، الهدف الخامس لمصلحة “مان يونايتد” في الدقيقة الـ 66؛ ليختتم برونو فيرنانديز، “مهرجان المانيو” في الدقيقة الـ 70 من علامة الجزاء.

وبعدها؛ بثلاث دقائق، قلّص “ليدز” الفارق مجددًا بهدف سجله اللاعب، ستيوارت دالاس؛ ليرفع فريق “الشياطين الحمر” رصيده للنقطة الـ 26 في المركز الثالث، بينما يتجمّد رصيد “ليدز” عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 14.

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