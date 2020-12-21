“ريال مدريد” يعود بفوز مهمّ خارج قواعده.. على حساب “إيبار”

حقّق ريال مدريد فوزًا مهمًّا، خارج قواعده، على حساب “إيبار”، في ملعبه البلدي بـ”ثلاثة أهداف مقابل هدف”.

وافتتح الفرنسي، كريم بنزيما، النتيجة لصالح” الميرنغي”، في الدقيقة السادسة؛ ليضع زملاءه في وضعية مريحة.

وسجّل لوكا مودريتش، الهدف الثالث بحلول الدقيقة الـ 13، ليكون الضيوف في وضع آمن.

وفي الدقيقة الـ 28؛ قلّص “إيبار” الفارق عن طريق انريكي غارسيا، ليبدأ فصل جديد في المباراة في شوطها الثاني.

وحافظ “ريال مدريد”، على هدوئه ضمن محاولاته للحصول على نقاط المباراة الثلاث، وحصل على الهدف الثالث عن طريق لوكاس فاسكيز.

ورفع “ريال مدريد” رصيده للنقطة الـ 29 في المركز الثاني، متساويًا مع “ريال سوسيداد”، الأول، الذي تفوق عليه بفارق الأهداف فقط، بينما تجمّد رصيد” إيبار” عند 15 نقطة في المركز الـ 14.

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