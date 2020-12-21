منتخبنا الوطني تحت الـ20 ينتصر على الجزائر

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت عشرين عاما على نظيره الجزائري في أولى مبارياته ضمن بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية للشباب التي ستقام بمورتانيا.

واستطاع منتخبنا الوطني للشباب تحقيق الانتصار بفضل هدف بنيران صديقة في الدقيقة السابعة عشرة من المباراة لينال منتخبنا أول ثلاث نقاط في البطولة.

يشار إلى أن منتخبنا سيلتقي غدا نظيره المغربي في ثاني مبارياته، ويحتاج فرسان الشباب إلى الفوز لضمان التأهل الأول في تاريخ منتخبات الشباب إلى النهائيات الإفريقية.

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