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منتخب الشباب يتجاوز الجزائر ويتصدر بطولة شمال أفريقيا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق المنتخب الوطني للشباب، اليوم الاثنين، الفوز على منتخب الجزائر بهدف دون رد، في ثاني مبارياته في بطولة شمال أفريقيا.

وقدّم أبناء المدرب عياد القاضي أداء كبيرا أمام الجزائر، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17 بنيران صديقة بعد مجهود فردي من اللاعب فرج غيضان.

وتفنن الفرسان الشباب في إضاعة الفرص أمام المرمى الجزائري بينما شهد اللقاء تألق حارس المنتخب الوطني أيمن التيهار الذي صد كل فرص المنتخب الجزائري.

فوز المنتخب يجعله في صدارة الترتيب بـ6 نقاط بعد تعادل مع المنتخبين التونسي والمغربي سلبيا، مساء اليوم.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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