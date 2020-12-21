“أتلانتا” يدكّ شباك “ذئاب روما” بـ”رباعية”

حقّق “أتلانتا” فوزًا عريضًا على حساب “روما”، في ملعبه “جويس”، ضمن الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وافتتح نجم “روما”، ايدين دزيكو، باب التسجيل لصالح “الذئاب” في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، وعدّل دوفان زاباتا، النتيجة في الدقيقة الـ 59 لصالح أصحاب الأرض.

وجاء الهدف الثاني لمصلحة “أتلانتا” في الدقيقة الـ 70 عن طريق لاعبه روبين جوسينس، وبعدها بدقيقتين فقط، سجّل المهاجم الكولومبي لويس موريل، الهدف الثالث لصالح فريقه.

واختتم جوسيبة إليسيتش أهداف “أتلانتا” في الدقيقة الـ 85؛ ليرفع الفريق رصيده للنقطة الـ 21 في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد “روما” عند النقطة الـ 24 في المركز الرابع.

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