رئيس مكتب الشباب والرياضة بنغازي يُلقي محاضرة حول الإعداد والتأهيل النفسي بنادي قار يونس

بنغازي 21 ديسمبر 2020 (وال)- ألقى رئيس مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، محاضرة حول “الإعداد والتأهيل النفسي” لفريق فئة الأواسط بنادي قاريونس الرياضي في مدينة بنغازي.

وتأتي هذه المحاضرة بناء على دعوة من إدارة نادي قاريونس، وذلك في إطار اهتمامات مكتب الشباب والرياضة بنغازي بشريحة الشباب، والاهتمام بالدعم الدائم للمؤسسات الرياضية والأندية في بنغازي.

وفي ختام المحاضرة التي أقيمت يوم أمس، كرّمت إدارة نادي قار يونس الرياضي، مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي بدرع الوفاء. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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