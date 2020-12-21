قرارات عديدة لإنقاذ كرة القدم الليبية

شهدت الأيام الأخيرة نشاطا ملحوظا لاتحاد الكرة الذي كان غائبا عن المشهد الرياضي الفترة الماضية، وكانت البداية باجتماع جمع بين رئيس الاتحاد عبد الحكيم الشلماني، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، تم فيه مناقشة جميع العراقيل التي تواجهها كرة القدم الليبية.

ثم شكل الاتحاد الليبي لجنة فنية لدراسات ملفات المدربين الأجانب لاختيار الأفضل منهم لقيادة المنتخب الوطني الفترة المقبلة ووقع الاختيار على المونتينغري زوران فيليبوفيتش الذي وصل فعلا إلى طرابلس، وعقد الاتحاد الليبي مؤتمرا صحفيا لتقديمه وتوقيع العقود، حيث سيقود فيليبوفيتش فرسان المتوسط لمدة عام قابل للتمديد.

وحدد اتحاد الكرة أيضا موعد انطلاق الدوري الممتاز في 15 يناير المقبل، بعد غياب استمر أكثر من عام ونصف.

كما حدد اتحاد الكرة موعد اجتماع الجمعية العمومية في المرج والذي لقي جدلا واسعا بين الأندية الأعضاء، وأعلن عدد منها مقاطعة الاجتماع، فيما يسعى اتحاد الكرة الى ترميم الشرخ بينه وبين الأندية لإيصال الكرة المحلية إلى بر الأمان.

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