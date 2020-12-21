القادري لـ”218″: طموح كبير للأهلي طرابلس في الكونفدرالية

كشف مدرب الأهلي طرابلس جلال القادري، جملة من المشاكل التي واجهته في الفريق، أبرزها غياب نسق المباريات بعد توقف الدوري لأكثر من عام ونصف، وقال إن هذه المشكلة تعاني منها كل الكرة الليبية وليس الأهلي طرابلس فقط.

وأضاف القادري لبرنامج “GAME”، عبر قناة “218”، الاثنين، أنه بعد شهرين مع الفريق باتت تتضح ملامح التشكيلة الرئيسية وطريقة اللعب، إذ أن الفريق لا يزال غير متجانس بعد خروج أغلب لاعبيه الذين شاركوا في دوري الأبطال موسم 2017، مؤكدا أنه يملك فريقا شابا قادرا على صنع الفارق لكنه يحتاج إلى الوقت ليأخذ الخبرة اللازمة.

وعن خصم الأهلي طرابلس في الكونفدرالية، أوضح القادري أنه يعرف جيدا الاتحاد المنستيري ويقدر أداءه الكبير الذي قدمه الموسم الماضي في البطولة التونسية، لكنه يثق في فريقه الذي استعد جيدا لهذه الموقعة، مشددا على أن طموح الأهلي طرابلس كبير في الكونفدرالية.

وبشأن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، قال إنه أمر وارد سيتم بالاتفاق مع الإدارة، مبينا أنه كأي مدرب دائما يطمح للأفضل وتعزيز صفوف فريقه.

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