الشلماني يتحدث لـ”218″ عن “تدخلات صارخة” بكرة القدم الليبية

خاص| 218

تحدث رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، لبرنامج “GAME”، عبر قناة “218” عن التدخلات الصارخة في كرة القدم الليبية من بعض الاشخاص المحسوبين على المؤسسات الرياضية، مؤكدا أنها وراء الجدل الحاصل حاليا في رفض الأندية المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية في مدينة البريقة.

وأكد الشلماني أن الاجتماع سيعقد غدا وسيتم فيه تطبيق النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وأنه يرحب بجميع الأندية الأعضاء ويدعوها للحضور وتجنب الصراعات الجهوية، مشيرا إلى أن الاتحاد وفر كل سبل الراحة للأعضاء من خلال تجهيز مقرات مريحة للإقامة وغيرها، موضحا أنه سيتم تنفيذ جميع القرارات التي سيتخذها أعضاء الجمعية العمومية ومنها تحديد موعد الانتخابات وتشكيل لجنة الطعون وغيرها.

وعن إمكانية ترشيح نفسه لولاية جديدة على هرم اتحاد الكرة، قال الشلماني إنه لم يتخذ القرار بعد وأن أمامه فرصة للتفكير، وهي المهلة التي تقدر بـ60 يوما قبل تقدم ملفات الترشيحات، مؤكدا أنه وإلى حين ذلك الوقت سيواصل مهامه كرئيس لاتحاد الكرة.

وفي سياق آخر، تحدث الشلماني عن آلية اختيار مدرب المنتخب الوطني الجديد المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، وأوضح أنه تم اختياره عن طريق اللجنة الفنية التي شكلها اتحاد الكرة، حيث درست عدة ملفات منها لمدربين عالمين لكن العامل المادي وضرورة الحضور إلى ليبيا ساهم في اختيار فيليبوفيتش لهذه المهمة.

وبدأ المدرب الجديد في زيارة الأندية الليبية للوقوف على البنية التحتية وتحضيرات اللاعبين، كما زار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، الذي ساهم بشكل كبير في التعاقد معه، حسب تصريحات الشلماني.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أن منتخب المحليين سيدخل في معسكر تحضيري لنهائيات “الشان” فور انتهاء مشاركة الأندية الليبية في البطولات الأفريقية، حيث سيسافر المنتخب إلى الكاميرون لبدء التحضيرات الرسمية تحت إشراف فيليبوفيتش.

وعن الدوري الممتاز، قال الشلماني إن لجنة المسابقات أعدت الرزنامة، كما جهزت لجنة التحكيم نفسها لانطلاق الدوري، واعتمد الاتحاد الملاعب التي ستحتضن المنافسات بدءا من 15 يناير المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية