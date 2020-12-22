“الاتحاد” وجهاً لوجه مع “بيراميدز” في الكونفدرالية

يواجه فريق “الاتحاد”، مساء اليوم، نظيره “بيراميدز” المصري لحساب الدور الـ32″، من الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتضن ستاد الإسكندرية مباراة الذهاب.

ويسعى ممثل ليبيا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، قبل مواجهة العودة في ستاد الكلية العسكرية بالقاهرة يوم السادس من يناير المقبل.

ويكون المهاجم محمد زعبية الغائب الأكبر عن موقعتي “بيراميدز”؛ بسبب تعرّضه الطرد عقب مباراة “هورسيد”، بقرار من حكم المباراة والذي اعتبره “زعبية” ظالمًا، ولكن “الاتحاد” يأمل في تقديم مستوى كبير وبلوغ الدور المقبل من المسابقة القارية.

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