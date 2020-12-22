“الأهلي طرابلس” يجري فحوصات “كورونا”.. قبل موقعة “المنستير”

أجرى لاعبو “الأهلي طرابلس”، فحوصات فيروس “كورونا”، في مقر إقامتهم بتونس، قبل يوم من مباراة “الاتحاد المنستيري” ضمن الدور “32” من الكونفدرالية الأفريقية.

وأُخذت المسحة من جميع اللاعبين للتأكد من عدم حملهم للفيروس قبل بدء “المغامرة الأفريقية”، وجاءت جميع نتائج البعثة سلبية.

هذا وكشف المركز الإعلامي، مساء أمس، عن الزي الرسمي للفريق في الكونفدرالية.

وكان فريق “الأهلي طرابلس”، قد أجرى، مساء أمس، حصة تدريبية، تحت إشراف جلال القادري، في الملعب الجانبي الهادي نيفر.

ويواجه الفريق، يوم غدٍ، نظيره “الاتحاد المنستيري” ضمن ذهاب الدور الـ 32 من الكونفدرالية، على ملعب مصطفى بن جنات.

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