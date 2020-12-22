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“الأهلي بنغازي” يستقبل “الترجي” التونسي في القاهرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحلّ “الترجي”، الرياضي التونسي، ضيفًا على “الأهلي بنغازي”، في ستاد “بترو سبورت”، في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وواجه ممثل ليبيا، نظيره “الترجي”، في أكثر من مناسبة، واستطاع تحقيق الفوز عليه في نسخة 2014 في دور المجموعات، حيث يسعى فريق “المشوار الطويل” إلى تجاوز بطل تونس والتأهل إلى دور المجموعات في أبطال أفريقيا.

من جهتها، وصلت بعثة “الترجي”، مساء أمس، إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية، وتشهد قائمة الفريق التونسي غياب تسعة لاعبين عن لقاء “الأهلي بنغازي”، بعضهم بسبب الإصابة، إضافة إلى ثلاثة آخرين لأسباب تأديبية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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