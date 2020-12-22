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فريق أبوسليم يتأهب لانطلاق الدوري

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يواصل فريق أبوسليم تحضيراته بقيادة المدرب حمدي بطاو ومساعده يونس الشيباني.

حيث خاض الفريق مباريات ودية عدة من أجل رفع وتيرة استعداداته لانطلاق الدوري الممتازز

يذكر أن فريق أبوسيلم فاز في آخر مباراة ودية على مختلط أندية طرابلس بخمسة أهداف نظيفة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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