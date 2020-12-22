فريق أبوسليم يتأهب لانطلاق الدوري

يواصل فريق أبوسليم تحضيراته بقيادة المدرب حمدي بطاو ومساعده يونس الشيباني.

حيث خاض الفريق مباريات ودية عدة من أجل رفع وتيرة استعداداته لانطلاق الدوري الممتازز

يذكر أن فريق أبوسيلم فاز في آخر مباراة ودية على مختلط أندية طرابلس بخمسة أهداف نظيفة.

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