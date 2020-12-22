المصري إبراهيم نور الدين يتوسط الأهلي طرابلس والمنستيري في الكونفدرالية

أخبار ليبيا24 كلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي طرابلس و الاتحاد المنسيري مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الأهلي طرابلس قد وصلت إلى تونس الأحد وذلك بعد فترة إعداد طويلة في العاصمة الليبية طرابلس تخللتها عدة مباريات وديه أمام فرق محليه وأفريقية.