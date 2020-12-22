اخبار الرياضة

المصري إبراهيم نور الدين يتوسط الأهلي طرابلس والمنستيري في الكونفدرالية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي طرابلس و الاتحاد المنسيري مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الأهلي طرابلس قد وصلت إلى تونس الأحد وذلك بعد فترة إعداد طويلة في العاصمة الليبية طرابلس تخللتها عدة مباريات وديه أمام فرق محليه وأفريقية.

وجنبت القرعة الفريق الليبي من خوض غمار الدور التمهيدي من تصفيات الكونفدرالية الأفريقية فيها تأهل المنستيري لدور 23 من المنافسات عقب إقصائه فاسيل كينيما الأثيوبي بالفوز 2-0 ذهابا والخسارة بنتيجة (2-1) إيابا .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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