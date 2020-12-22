الاتحاد يتعثر أمام بيراميدز في الكونفدرالية

فقد ممثل ليبيا في الكونفدرالية الافريقية فريق الاتحاد، نتيجة المباراة الودية أمام بيراميدز المصري لحساب الدور 32

وقدم الاتحاد مباراة كبيرة ودافع بكل بسالة أمام وصيف الكونفدرالية الموسم الماضي بيراميدز المصري وكاد يفتتح الاتحاد النتيجة في نهاية الشوط الأول لكن دفاع الفريق الخصم كان حاضرا.

وفي الشوط الثاني، تمكّن بيراميدز من افتتاح النتيجة عن طريق جون أنطوي في الدقيقة 65 لينتفض الاتحاد لمحاولة معادلة النتيجة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بخسارة ممثل ليبيا بهدف دون رد في انتظار التعويض في مباراة الإياب .

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