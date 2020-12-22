إدارة المجد تجدد عقد المدرب فؤاد شقوار

جددت إدارة نادي المجد الرياضي الثقة في الطاقم الفني لفريقها الأول لكرة القدم.

حيث اجتمع رئيس مجلس الإدارة محمد مفتاح الربيقي، بالمدرب فؤاد شقوارة، وقام بالتفاهم معه على الاستمرار في قيادة أبناء منطقة ابوهريدة بالعاصمة طرابلس بدوري الدرجة الأولى المزمع انطلاقه في فبراير القادم.

ويضم الطاقم الفني لفريق المجد أيضا كلا من عبدالرحمن الفرجاني (مساعدا) وعبدالفتاح الأحيول (معدا بدنيا) والدكتور عون ارحومة (مرافقا طبيا).

ويسعى أصحاب الألوان الزرقاء والصفراء والحمراء للصعود إلى الدوري الممتاز الذين غابوا عن منافسته لمواسم طويلة.

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