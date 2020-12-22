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رونالدو يتسلم جائزة القدم الذهبية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة القدم الذهبية، مطلع الشهر الجاري، في نسختها الثامنة عشرة.

حيث تم مساء أمس تسليم الجائزة رسميا لنجم يوفنتوس، بعد تفوقه في عدد الأصوات على ميسي وليفاندوفسكي ومحمد صلاح ونيمار وراموس واغويرو وزميله في الفريق كيليني، إلى جانب بيكيه وفيدال.

وكان الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس، قد أعلن أن رونالدو تسلم جائزة القدم الذهبية خلف الأبواب المغلقة بسبب تفشي وباء كورونا في العالم بشكل كبير، وعقب تتويجه بالجائزة، ترك رونالدو آثار أقدامه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في بروميناد الأبطال الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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