رونالدو يتسلم جائزة القدم الذهبية

توّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة القدم الذهبية، مطلع الشهر الجاري، في نسختها الثامنة عشرة.

حيث تم مساء أمس تسليم الجائزة رسميا لنجم يوفنتوس، بعد تفوقه في عدد الأصوات على ميسي وليفاندوفسكي ومحمد صلاح ونيمار وراموس واغويرو وزميله في الفريق كيليني، إلى جانب بيكيه وفيدال.

وكان الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس، قد أعلن أن رونالدو تسلم جائزة القدم الذهبية خلف الأبواب المغلقة بسبب تفشي وباء كورونا في العالم بشكل كبير، وعقب تتويجه بالجائزة، ترك رونالدو آثار أقدامه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في بروميناد الأبطال الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

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