اخبار الرياضة

بنغازي تحتضن بطولة المنطقة الشرقيه لرفع الأثقال

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تنطلق يوم غد الأربعاء بصالة مركز المعاقين بمدينة بنغازي بطولة المنطقه الشرقية لرفع الأثقال  لسنة 2020 .

وقال نائب رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال المبروك الفيتوري إن البطولة ستكون بمشاركة 61 رياضي، يمثلون 14 نادي من بنغازي ومناطق الجبل الأخضر  .

الفيتوري أضاف – لوكالة أخبار ليبيا 24 –  أن المشاركة ستكون لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار  .

وإشار  إلى أنه سيتنافس في فئة البراعم 25 رياضي، وفي الناشئين  11رياضي، وفي الشباب 14 رياضي، والكبار 11 رياضي .

هذا وستتواصل بطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال على مدار يومي الأربعاء والخميس، وسيتم تتويج الفائزين في كل الفئات.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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