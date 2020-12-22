الليغا.. الريال لتأكيد الاستفاقة وبرشلونة للعودة للمنافسة

تنطلق الليلة في إسبانيا جولة جديدة من الليغا سيكون عنوانها تأكيد الاستفاقة لريال مدريد، والعودة للمنافسة بالنسبة لبرشلونة.

ويسعى النادي الكتالوني مساء اليوم لاستعادة توازنه من جديد والمنافسة على لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي لصالح الغريم ريال مدريد، ورغم أن برشلونة ظهر مترنحا في الليغا هذا الموسم إلا أنه قادر على قلب المعطيات في أي لحظة، إذ استطاع البلوغرانا الإطاحة بالمتصدر ريال سوسيداد ومن ثم وقع في فخ التعادل أمام فالنسيا وعلى رفاق ميسي اليوم تجاوز بلد الوليد إذا ما أرادوا العودة الى سباق المنافسة من جديد.

من جهته، شهد النادي الملكي تحسنا كبيرا في أدائه ونتائجه في الآونة الاخيرة بعد تحقيق الفوز على اتلتيكو وكذلك على مونشنغلادباخ والذي أهله كأول المجموعة في دوري الابطال، ومحت هذه الانتصارات رجال زيدان جرعة قوية جعلتهم يواصلون نتائجه الايجابية في الليغا، كان آخرها تجاوز ايبار في انتصار وصفه زيدان بالمهم، ليعود به إلى وصافة الدوي ولهذا لن يفرط رفاق بنزيما في نقاط مباراة الغد عندما يستقبلون غرناطة في ملعب الفريدو دي ستيفانو، فعودة الريال وبرشلونة للمنافسة على اللقب سيعطي لليغا رونقا آخر.

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