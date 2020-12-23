عدم توفر النصاب .. يفشل انعقاد عمومية كرة القدم

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الذي كان من المقرر انعقاده صباح أمس الثلاثاء بمدينة رأس لانوف .

وجاء التأجيل بسبب عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية .

وحضر اجتماع العموميه مايقرب 63 نادي، فيما تغيب عدد كبير من أعضاء العموميه مما تسبب في التأجيل .

وقاطعت الكثير من الأنديه في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية الاجتماع لرفضها عدد من قرارات الاتحاد الليبي .

ومن المنتظر عقد اجتماع آخر مساء اليوم الأربعاء، وفي حاله تكرر النصاب غير القانوني فسيتم التأجيل أسبوعين جديدين .