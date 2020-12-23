اخبار الرياضة

نادي السواحل يزور الفنان رافع نجم ويكرمه

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24 – رياضة

نظمت إدارة  نادي السواحل بمنطقة سيدي خليفة زيارة إلى الفنان رافع نجم في منزله بمنطقة الليثي ببنغازي، وذلك للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح .

وشهدت الزيارة حضور رئيس مجلس إدارة نادي السواحل عوض نجم، وأعضاء من مجلس إدارة النادي، إضافة إلى الإعلامي عبد الرحيم نجم .

وقدم نادي السواحل خلال الزيارة شهادة تكريم للنجم “رافع نجم” تقديراً له على مسيرته الفنية الغنية بالأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية .

ويعد رافع نجم من الأسماء الفنية المعروفة في مجال التمثيل وقدم للمكتبة الفنية الكثير من الأعمال سواء في الإذاعة أو التلفزيون، أو المسرح .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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