نادي السواحل يزور الفنان رافع نجم ويكرمه

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نظمت إدارة نادي السواحل بمنطقة سيدي خليفة زيارة إلى الفنان رافع نجم في منزله بمنطقة الليثي ببنغازي، وذلك للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح .

وشهدت الزيارة حضور رئيس مجلس إدارة نادي السواحل عوض نجم، وأعضاء من مجلس إدارة النادي، إضافة إلى الإعلامي عبد الرحيم نجم .

وقدم نادي السواحل خلال الزيارة شهادة تكريم للنجم “رافع نجم” تقديراً له على مسيرته الفنية الغنية بالأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية .

ويعد رافع نجم من الأسماء الفنية المعروفة في مجال التمثيل وقدم للمكتبة الفنية الكثير من الأعمال سواء في الإذاعة أو التلفزيون، أو المسرح .