“الأهلي طرابلس” يحلّ ضيفًا علي “الاتحاد المنستيري” في الكونفدرالية

يحلّ ممثل ليبيا، ضيفًا على “الاتحاد المنستيري” ضمن ذهاب الدور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية .

وتوجهت بعثة “الأهلي”، مساء أمس، إلى “المنسيتر” بعد أن جاءت جميع نتائج فحوصات اللاعبين سلبية، فيما استعد ممثل ليبيا جيدًا لهذه المواجهة، من خلال عدة مباريات ودية، خاضها في طرابلس بداية بمواجهة “باميندا”، الكاميروني، وصولاً إلى وديتيّْ “سان بيدرو الايفوري” إضافة إلى ودية فريق “أبو سليم”.

ويقف رجال “القادري”، اليوم، أمام تحدٍ حقيقي؛ فمجموعة “الأهلي طرابلس” هذه لاتزال جديدة، والإدارة قامت بـ”الميركاتو الأضخم” محليًا، وهدفه هو المضيّ قًدمًا في البطولة القارية، خاصة بعدما قدمه الفريق من نتائج إيجابية في القارة السمراء خلال المواسم الماضية.

وفي الجهة المقابلة؛ لن يكون بطل كأس تونس، “الاتحاد المنستيري”، صيدًا سهلاً لأبناء “الأهلي” رغم ترنح نتائجه في البطولة هذا الموسم؛ حيث إن رغبة “رجال لسعد الشابي” قوية في الاستمرار في منافسات الكونفدرالية.

وسيكون الميدان هو الحاسم، و90 دقيقة ذهابًا ومثلها إيابًا؛ هي من تُحدّد اسم المتأهّل للدور المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية