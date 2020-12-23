بصعوبة الاتحاد يخسر أمام “بيراميدز”  في الكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فقد فريق الاتحاد نتيجة مباراته أمام فريق “بيراميدز” المصري بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب السلام لحساب دور 32 من الكونفيدراليه الإفريقية .

هدف “بيراميدز” الوحيد جاء في الدقيقة 56 بواسطة جون أنطوي، وضغط “بيراميدز” خلال الشوط الأول، لكن دون فاعلية بعد تألق الخط الخلفي وحارس مرمى ممثل ليبيا .

واعتمد فريق الاتحاد على المرتدات وأضاع فرصة التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط لكن تباطؤ على مادي لم يمكنه من التسجيل .

وشهدت الدقيقة 56 هدف “بيراميدز ” الوحيد بعد استثمار جون أنطوي كرة عرضية من أحمد توفيق ليقابلها .

ومن جديد تحصل الاتحاد على فرصة ثمينة لمعاذ عيسى في الدقيقة 83، لكنه لم يحسن استغلال تمريرة “صهيب بن سليمان” المتقنة، وعاد معاذ عيسى لإهدار فرصة جديدة بعد انفراد كامل مع حارس بيراميدز من جديد الذي. نجح في ابعاد الكرة للركنية .

ويلتقي الفريقان إيابا في السادس من يناير المقبل لتحديد المتأهل لدور 16 من مسابقة الكونفيدرالية، وسيسعى الاتحاد لتعويض فارق الهدف لإقصاء منافسه المصري .