“الأهلي بنغازي” يُواجه “الترجي”.. ضمن “أبطال أفريقيا”

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يعود “الأهلي بنغازي”، من جديد، لمواجهة “الترجي” الرياضي التونسي، وهذه المرة؛ من بوابة الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ويسعى فريق “المشوار الطويل” لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي يحتضنها ستاد “بترو سبورت” في العاصمة المصرية القاهرة

ويدخل ممثل ليبيا في دوري الأبطال، النادي “الأهلي”، لقاء اليوم، دون خدمات مهاجمه الايفواري، ابراهيما واتارا، لاعب “الترجي” السابق، الذي تعرض للإصابة خلال التحضيرات؛ لكن “الأهلي” يملك عددًا من اللاعبين الشباب القادرين على صنع الفارق في المباراة

ويسعى نادي “الترجي”، من جهته، للعودة للمنافسة على لقب دوري الأبطال عقب خروجه الموسم الماضي من ربع النهائي، على يد “الزمالك” المصري، بعد سيطرته على البطولة لموسميْن على التوالي.

ولكل من الفريقين حظوظه، في هذه المباراة المفتوحة ، خاصة يقودها أحد أبرز الحكام في القارة السمراء، وهو الإثيوبي “تيسيما”، الذي يُعطي كل فريق حقه.

وستكشف مباراة اليوم، الأوراق وتوضح الصورة أداء الفريقين، وربما تُحدد هوية المتأهل للدور المقبل، في انتظار مباراة الحسم علي ملعب “رادس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية