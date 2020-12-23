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وديًّا.. “الوحدة” يتعادل مع “الشط”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضن ملعب طرابلس الدولي، أول لقاء ودي لفريقيْ “الوحدة والشط”؛ استعدادًا لانطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة إثارة وتنافسًا كبيرًا بين” أبناء شارع ميزران” و”كناري شط الدهماني”، على الرغم من طابعها الودي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني؛ تقدم “الوحدة” أولاً ثم نجح “الشط” في إدراك التعادل.

وأقحم مدربا الفريقيْن، خلال هذا اللقاء، العديد من اللاعبين الجدد والشباب؛ بهدف الوقوف على جاهزيتهم، ومدى استيعابهم للخطط والأفكار التدريبية، التي أتيحت لهم، خلال فترة الإعداد تحضيرًا لانطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المتوقع أن يدخل فريق “الشط” في معسكر خارجي بتونس، الشهر المقبل، بينما يخوض “الوحدة”، المزيد من المباريات الوديّة بطرابلس، من أبرزها التباري مع فريق “أبو سليم”، الجمعة المقبلة، ومواجهة فريق “المحلة”، يوم الاثنين القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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