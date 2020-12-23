“يوفنتوس” يخسر مباراته أمام “فيورنتينا” بـ”الثلاثة”

سقط “يوفنتوس” بـ “الثلاثة” في مباراته أمام “فيورنتينا”، ضمن الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإيطالي، على أرضية ملعبه “أليانز ستاديوم”.

وشهدت الدقيقة الثالثة هدفًا مباغتًا للضيوف، سجله دوسان فلاهوفيتش؛ ليضع فريقه في المقدمة، وتعقدت وضعية “اليوفي”؛ بعد طرد نجمه الكولومبي، كوادرادو، في الدقيقة الـ 18 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ سجّل البرازيلي ألكس ساندرو، الهدف الثاني لـ”فيورنتينا” بالخطأ في مرمى فريقه وتحديدًا في الدقيقة الـ 76، ثم تمكن مارتن كاسيريس من تسجيل الهدف الثالث لصالح “فيورنتينا” في الدقيقة الـ 81.

ورفع “فيورنتينا”، من خلال الفوز، رصيده إلى النقطة الـ 14 في المركز الـ 15، بينما بقي “يوفنتوس” بـ 14 نقطة، في المركز الرابع، وينتظر نتائج هذه الجولة من منافسات “الكالشيو”.

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