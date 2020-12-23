بيراميدز يعلن موعد وملعب مباراة الإياب أمام الاتحاد

أخبار ليبيا24

أعلن نادي بيراميدز المصري، إن فريقه حدد موعد مباراة الإياب أمام الاتحاد الليبي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأوضح النادي في بيان له أن المباراة ستقام يوم 5 يناير المقبل على ستاد الدفاع الجوي، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالموعد.

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره الاتحاد في ذهاب دور الـ 32 بالبطولة القارية، على استاد الإسكندرية، بهدف دون مقابل سجله المهاجم الغاني جون أنطوي.

وحل بيراميدز وصيفاً لنسخة الموسم الماضي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الخسارة أمام نهضة بركان.