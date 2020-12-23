اجتماع الجمعية العمومية يتأجل والسبب..

الاجتماع المنتظر انعقاده منتصف هذا الأسبوع تأجل بعد أن رفضت أغلب الأندية حضور الاجتماع فالنصاب القانوني لم يكتمل ليتم تحديد الخامس من يناير المقبل موعدا آخرا لعقد هذا الاجتماع لعل النصاب يكتمل حينها.

رفض الأندية لحضور الاجتماع يأتي بعد وصفها له بالغير قانوني والذي اعتبرته خرقا للنظام الأساسي، لتقطع الأندية الرافضة للاجتماع الطريق على المكتب التنفيذي بعد التسريبات العديدة التي أشارت لرغبة اتحاد الكرة تصعيد فرق للممتاز.

ومن المقرر بعد هذا الاجتماع أن يفتح اتحاد الكرة باب قبول المترشحين لانتخابات الاتحاد والمقررة نهاية فبراير القادم.

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