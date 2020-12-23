السويحلي يواصل الاستعداد بجدية لانطلاقة دوري الكرة الطائرة

يواصل فريق السويحلي للكرة الطائرة تحضيراته على قدم وساق استعدادا لانطلاق الدوري الليبي للكرة الطائرة فالفريق يجري مبارياته الودية ليكون على أهبة الاستعداد للمنافسة على تحقيق لقب الدوري الذي تم إيقافه في السنوات الاخيرة بسبب الظروف التي تشهدها البلاد ولعل آخرها انتشار وباء فيروس كورونا الذي شل الحركة الرياضية في ليبيا.. الفريق في آخر مبارياته الودية انتصر على الإفريقي زليتن بثلاثة أشواط نظيفة, ليس ذلك فحسب بل تعاقد النادي أيضا مع المدرب التونسي فؤاد كمون الذي سيشرف على الفريق في المنافسات التي تنتظره للظهور بمستوى يليق بما قدمه هذا الفريق في المواسم الماضية واعتلاء منصات التتويج محليا والانطلاق لتمثيل ليبيا في المحافل الخارجية.
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قناة ليبيا الاحرار
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