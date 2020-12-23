السويحلي والاستعداد لعودة الممتاز

تواصل أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الاستعداد لعودته بعد سنوات من التوقف في السويحلي على سبيل المثال مازال يجري مبارياته الودية والتي كان آخرها أمام فريق الشموع وأنهاها السويحلي بسبعة أهداف لهدف وهي ليست المباراة الودية الوحيدة للمدرب الوطني جلال الدامجة حيث انتصر في مباراة سابقة على فريق الخمس بهدفين لهدف كما كان الفوز حليفه أيضا عندما إلتقى بأبوسليم والتي انتهت حينها بهدفين نظيفين بملعب مصراتة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
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