الأهلي بنغازي يتعادل مع الترجي التونسي

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تعادل فريق الأهلي بنغازي بدون أهداف في المواجهة التي جمعته مع الترجي تونسي ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

وأقيم اللقاء على أرضية ستاد بتروسبورت في القاهرة.

وقدم الأهلي بنغازي رغم تعادله مباراة كبيرة أمام الترجي التونسي، حيث سنحت للاعبيه العديد من الفرص المؤكدة للتسجيل أمام مرمى الترجي، على مدار شوطي المباراة.

وكان الأهلي بنغازي قد صعد للدور التمهيدي الثاني دون خوض أي مواجهة، وذلك لعدم تمكن نادي ميكيلي 70 الإثيوبي، من خوض المواجهة لعدم تمكنه من إكمال قائمة الـ15 لاعبًا.