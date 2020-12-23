الأهلي بنغازي يفرض التعادل على الترجي التونسي

قدم ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا الأهلي بنغازي أداءً كبيرا أمام الترجي الرياضي التونسي لحساب ذهاب الدور 32 بعدما فرض عليه التعادل السلبي في ستاد بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء.

وقدّم رجال الأهلي أداء بطوليا في المباراة التي جمعتهم مع بطل المسابقة عامي 2018 و2019 حيث أغلق فريق المشوار الطويل جميع المساحات على الترجي بينما تألق الحارس مراد الوحيشي في صد كل الكرات الثابتة.

وظهر الأهلي في مباراة الذهاب كفريق منظم يملك خطة تكتيكية وكان قريبا في أكثر من مناسبة من افتتاح النتيجة غير ان الحظ لم يحالف رفاق أحمد شلبي أمام مرمى الحارس معز بن شريفية.

ولم تكتمل مهمة ممثل ليبيا بعد وسيكون عليه تقديم نفس الأداء على ملعب رادس مطلع شهر يناير المقبل اذا ما اراد اقتلاع ورقة العبور إلى دور المجموعات خاصة ان الترجي يعرف جيدا أدغال القارة السمراء وقادر على قلب الطاولة في موقعة الإياب.

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