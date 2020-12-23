اجتماعات مكثفة للجنة العليا لمهرجان أوسكار ليبيا لجوائز كرة القدم الليبية

أخبار ليبيا 24

تستمر اللجنة العليا لمهرجان “أوسكار ليبيا” لتوزيع جوائز كرة القدم الليبية عقد اجتماعاتها بشكل متواصل وذلك استعدادا وتحضيرا للاحتفالية الكبيرة التي ستحتضنها قاعة مرياج بالعاصمة طرابلس.

وقال رئيس اللجنة العليا الإعلامي، محمود جبران، إن الأمور تسير على قدم وساق في سبيل إظهار الحدث بشكل رائع مشيرا الى انه لأول مرة في تاريخ الرياضة الليبية يتم منح جوائز كرة القدم الليبية.

من جانبه أوضح مقرر اللجنة العليا للمهرجان، عز الدين بلعيد، بأن الجوائز قسمت على نوعين جوائز فردية وسيتم منحها وفقا لتقييم لجنة فنية من مدربين ومتخصصين في مجال كرة القدم مشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

كما أوضح أن الجزء الثاني من الجزائر سيركز على المؤسسات الرياضية وبعض الجهات التي قدمت وتميزت في لعبة كرة القدم الليبية خلال آخر عشر سنوات.

يشار إلى النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ليبيا أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا لإقامة مهرجان توزيع جوائز كرة القدم الليبية اعتمادا على آخر ثلاث نسخ من الدوري الليبي لكرة القدم.