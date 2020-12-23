الأولمبية الإيطالية تقرر إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي

قررت اللجنة الاولمبية الايطالية إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي التي ألغيت بسبب عدم قدرة نابولي آنذاك على الذهاب الى تورينو نظرا لمنع السلطات المحلية في المدينة الفريق من السفر.

وتم احتساب اليوفي فائزا في تلك المباراة قبل أن يقرر إعادتها من جديد.

ولم يحضر نابولي المباراة في الرابع من أكتوبر الماضي وتم اعتباره خاسرا وخصم نقطة من رصيده، لكن نادي الجنوب تقدم بطعن وتم رفضه في البداية ثم استأنف من جديد ليتقرر بعدها إعادة المباراة وإلغاء قرار خصم النقطة من رصيده.

وبذلك يتقلص رصيد يوفنتوس من 27 نقطة إلى 24، بينما حصل فريق الجنوب على النقطة التي خصمت منه ليرفع رصيده إلى 24 بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي عاد للمركز الرابع.

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