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الأهلي طرابلس يتعثر أمام الاتحاد المنستيري بالكونفدرالية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد الأهلي طرابلس نتيجة مباراة الذهاب امام الاتحاد المنستيري التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات، في الدور 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل ممثل ليبيا في المباراة مرتبكا مما سهل مهمة أصحاب الأرض الذين ضغطوا على مرمى الحارس محمد نشنوش، وتمكنوا من افتتاح التسجيل عن طريق شافيو مومني، ثم أضاف الياس الجلاصي الهدف الثاني للمنستيري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق التونسي بثنائية نظيفة.

ولم تشهد المباراة في الشوط أية أهداف لكن الأهلي قدّم أداء أفضل وكاد أن يُقلّص الفارق في أكثر من مناسبة، ويبقى أمام ممثل ليبيا في الكونفدرالية فرصة للتعويض في مباراة الإياب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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