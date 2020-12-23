تعادل الأهلي بنغازي مع الترجي التونسي في أبطال أفريقيا

القاهرة 23 ديسمبر 2020 (وال)- تعادل ممثل الكرة الليبية فريق الأهلي بنغازي أمام الترجي التونسي دون أهداف، ضمن مباريات ذهاب الدور الـــ 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

والمباراة التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، قدم خلالها الأهلي بنغازي، أداء جيد وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، لكن تسرع لاعبي الأهلي وتألق حارس الترجي معز بن الشريفة حال دون ذلك.

هذا وسيواجه الأهلي بنغازي الترجي التونسي في لقاء الإياب مطلع شهر يناير على أرضية ملعب رادس بتونس العاصمة. (وال- القاهرة) ر ت

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