الأهلي طرابلس يفقد لقاءه أمام المنستيري التونسي في الكونفدرالية

تونس 24 ديسمبر 2020 (وال)- خسر فريق الأهلي طرابلس مباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الأهلي طرابلس المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، التي أقيمت على أرضية ملعب مصطفى بن جنات في العاصمة التونسية، بهدفين سجلا في الشوط الأول من المباراة، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة (33)، عن طريق الغاني شافيو موموني، بعد ركلة حرة نفذها إلياس الجلاصي، الذي استطاع بعد ذلك تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (2) من الوقت المبدد للشوط الأول. (وال- تونس) ر ت

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