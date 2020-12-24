اخبار الرياضة

لأول مرة منذ 13 عام انعقاد الجمعية العمومية لنادي الهلال

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

عقدت الجمعية العمومية لنادي الهلال أمس الأربعاء بمقر النادي بمدينة بنغازي اجتماعها العادي لعام 2020 وهو أول اجتماع تعقده عمومية الهلال منذ ما يقرب 13 عام .

وقال عضو رئاسة الجمعية العمومية بنادي الهلال علي الفسي :”إن الاجتماع عقد بعد أن تم تأجيله يوم الأمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
وأوضح الفسي لـ”أخبار ليبيا24″ تم عرض عدد من المواضيع التي تخص النادي أبرزها الميزانية و المشروعات الاستثمارية والتقارير الفنية والإدارية المحالة من مجلس الإدارة بالنادي.

هذا ويترأس الجمعية العمومية لنادي الهلال لاعب كرة القدم السابق بالنادي على الورفلي وعضوية علي الفسي وتيسير نجم.

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