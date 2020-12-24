بفوزه على “فيرونا”.. “الإنتر” يحافظ على وصافة الدوري الإيطالي

حقق” الإنتر” فوزًا مهمًّا، خارج قواعده، على حساب “هيلاس فيرونا”؛ بهدفيْن لهدف ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

وافتتح الأرجنتيني، لوتارو مارتينز، باب التسجيل لصالح “الإنتر”، في الدقيقة الـ 52، وعدّل إيفان إليشيتش، النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 63.

وجاء هدف الفوز لمصلحة “الإنتر” في الدقيقة الـ 69، عن طريق مدافعه، ميلان سكر يناير.

ورفع “الإنتر” رصيده بهذا الفوز للنقطة الـ 33، في المركز الثاني خلف “ميلان”، الُمتصدّر، بينما تجمّد رصيد “فيرونا” عند النقطة الـ 20 في المركز التاسع.

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