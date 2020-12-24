بهدف “ثيو” القاتل.. “ميلان” يفوز على “لاتسيو”

تقرير 218

لم تكن ليلة مواجهة “لاتسيو” و”ميلان” سهلة؛ فالتعثر فيها يعني ذهاب الصدارة للجار “الإنتر”، ليلة دخلها “بيولي” وفريقه مُثقلين بضغوط ونواقص كثيرة، وأمام خصم لا يُستهان به.

“ميلان”؛ بدأ بشكل مثالي أمام “لاتسيو”، واستطاع في الدقيقة العاشرة أن يتقدم بالهدف الأول عن طريق أنتي ريبيتش.

لم يشعر من يتابع المباراة في الدقائق الاولى، أن “ميلان” يُعاني من غياب نجومه بعدما حصل الكرواتي، أنتي ريبيتش، على ركلة جزاء تقدّم لها التركي، هاكان تشان أوغلو، وسجّل منها الهدف الثاني في الدقيقة الـ 17.

الهدف الثاني، الذي أشعر لاعبي “ميلان” بالراحة؛ كان بمثابة النقمة في مستقبل المباراة، حيث حصل فريق العاصمة الإيطالية على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 28، تصدى لها دوناروما في البداية، لكن لويس ألبرتو، أكملها في الشباك.

هدفٌ؛ دقّ ناقوس الخطر، رغم نهاية الشوط بتفوق أصحاب الأرض بهدفيْن لهدف، ليبدأ الشوط الثاني الحاسم، الذي شهد في الدقيقة الـ 59 تسجيل هدف التعادل لصالح “النسور” عن طريق هدافه تشيرو ايموبيلي.

“لاتسيو”، بعد الهدف الثاني؛ كان أقرب من “ميلان” لتسجيل الهدف الثالث، حيث استحوذ على المباراة بـ”الطول والعرض”، لكنه لم يستغل ذلك بالصورة المأمولة.

وبينما انتظر الجميع صافرة النهاية بتعادل الفريقين وذهاب الصدارة لـ”الإنتر”؛ كان للفرنسي، ثيو هيرنانديز، رأي آخر، عندما سجّل هدف الفوز الثالث في الدقيقة الـ 92، ليحافظ الفريق اللومباردي على صدارة جدول ترتيب “الكالشيو”، برصيد 34 نقطة، بينما ظلّ “لاتسيو” ثامنًا بـ 21 نقطة.

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