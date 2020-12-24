“أشبال أم درمان” يواجهون “أكاديمية فرسان المتوسط”.. ودياً

خاض فريق “الأشبال” بنادي “أم درمان”، مباراة وديّة، أمام فريق “أشبال أكاديمية فرسان المتوسط”، بملعب النادي بمنطقة “أبو سليم”.

وركّز مُدرّب “أم درمان”، في هذا اللقاء، على مدى جاهزية لاعبيه اليافعين، خاصة في جانب اللياقة البدنية.

من جانبهم؛ استغل “شبان الأكاديمية”، هذه المباراة لاختبار إمكانياتهم، وتطبيق ما تعلموه في الحصص التدريبية والنظرية على أرض الملعب.

وبغض النظر عن النتيجة بتفوق “أشبال الأكاديمية”؛ فإن الفريقيْن كلاهما قد استفادا من هذا الاختبار الودّي، قبل دخول الفترة المقبلة بالمنافسات الرسمية.

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